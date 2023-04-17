Испытания показали эффективность экспериментальной вакцины Moderna и Merck от рака кожи

Экспериментальная вакцина на основе мРНК от рака кожи, разработанная совместно компаниями Moderna и Merck, показала эффективные результаты в ходе испытаний. По сравнению с препаратом Keytruda производства Merck новая вакцина сокращает риск смерти или повторного развития рака кожи на 44%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, представленные на конференции Американской ассоциации онкологических исследований.

По оценке ученых в области раковых заболеваний, эта вакцина является «потенциальным крупным прорывом» в лечении рака кожи. Вакцина Moderna/Merck создавалась на основе анализа опухолей после их хирургического удаления у пациентов. Вакцина «учит» иммунную систему человека распознавать и уничтожать определенные мутации в раковых клетках. Исследование эффективности экспериментальной вакцины Moderna/Merck, в котором приняли участие 107 пациентов, показало, что рак кожи вернулся через два года после курса лечения у 24 пациентов (22,4%). В случае с препаратом Keytruda рак вернулся у 20 из 50 пациентов (40%).

В компании Merck сообщили, что сейчас ведутся переговоры с американскими регуляторами о проведении испытаний эффективности вакцины на поздней стадии заболевания. На такие испытания и получение их результата могут уйти еще три-четыре года.

Алена Миклашевская