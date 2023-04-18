Владельцы «Гринвича» через суд требуют 24 млн рублей у архитектурной студии «Рок»

Компания «Инвестторгстрой» (принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому) пытается взыскать с архитектурной студии «Рок» (ROCK) 24,2 млн руб. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, суд принял исковое заявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Инвестторгстрой» пытается отсудить деньги у архитектурной студии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «Инвестторгстрой» пытается отсудить деньги у архитектурной студии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно определению суда, «Инвестторгстрой» пытается взыскать с архитектурной студии неустойку по договору, заключенному в 2019 году. Сумма неустойки составляет 20,5 млн руб. Кроме того компания намерена получить средства за неосновательное обогащение в сумме 2,6 млн руб., неустойку в сумме 367,7 тыс. руб., «с последующим начислением по день фактической уплаты долга», убытков в сумме 625 тыс. руб.

10 апреля архитектурная студия подала встречный иск к «Инвестторгстрою». Так, «Рок» просит взыскать с компании задолженность по этому же договору на разработку проектной документации в размере 2,8 млн руб., а также пени — 5 млн руб. Но 11 апреля суд оставил данный встречный иск без движения, так он был оформлен с нарушениями. Суд предложил устранить все недостатки до 10 мая. Судебное разбирательство назначено на 26 мая.

Согласно сервису Kartoteka.ru, директором и владельцем студии является Екатерина Спирина. Студия часто участвует в архитектурных конкурсах и представляет свои концепции.

Напомним, «Инвестторгстрой» в прошлом году арендовал земельный участок, на котором стоял аэропорт Уктус в Ботаническом районе. Компания занимается строительством торгово-транспортного пересадочного узла (ТТПУ), в состав которого войдет торговый центр «Золотой».

Ранее компания «Инвестторгстрой» выиграла иск об арендных платежах за помещения в ТРЦ «Гринвич» у РПК «Шопдизайн» (косметика Mixit). А также взыскала с дистрибутора одежды МФК «Джамилько» $152,8 тыс. за долги по арендной плате магазина Marc O'Polo в этом же ТРЦ.

Мария Игнатова

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