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В марте россияне увеличили спрос на товары для дома и ремонта

По итогам марта россияне приобрели на 18% больше популярных товаров для дома и ремонта, чем в феврале, общая сумма покупок увеличилась на 16%. Средняя цена популярных товаров по итогам первого квартала снизилась к прошлому году на 3%, а средний чек покупок уменьшился на 11%. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ).

По итогам марта в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), максимально по сравнению с февралем вырос спрос на краску – в полтора раза, обои покупали на 17% чаще, керамическую плитку – на 15%. Интерес клиентов к раковинам и смесителям увеличился на 13% и 10% соответственно, а на электротовары и прочую сантехнику рост составил 8%.

«По нашим данным, в начале года цены в категории товаров для дома и ремонта снизились, что также подтверждается данными Центрального банка. На рынок влияет ряд факторов: усиление и развитие собственных производств, появление новых стран-поставщиков и открывшиеся возможности параллельного импорта. Все это позволяет не допускать дефицита товаров и сильного роста их стоимости. Поэтому мы рассчитываем, что в 2023 году рынок товаров для ремонта стабилизируется, а колебания спроса на нем вернутся к привычным сезонным значениям», – комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф.

По ее словам, в марте россияне вернулись к традиционному обновлению своих квартир и домов, увеличив свои траты для этого. При этом спрос и цены в отдельных нишах рынка строительно-отделочных материалов частично «подогревают» рост ИЖС и льготные ипотечные программы. Однако текущие колебания спроса имеют скорее сезонный характер.

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