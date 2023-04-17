Пять квартир пострадали в центре Петербурга после прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубы с кипятком на 5-й Советской улице в Петербурге, по предварительной информации, пострадало пять квартир. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на заместителя главы администрации Центрального района Дмитрий Спиридонов.

Как уточняет «Фонтанка», информации о пострадавших нет, есть только данные об испорченном имуществе. Фонтан с кипятком выбил стекла в квартирах. Эвакуировали семерых жильцов, в зоне коммунальной аварии также оказались шесть автомобилей.

В администрации Центрального района также отметили, что одной семье из четырех человек понадобилось временное жилье. На ночь их разместили в доме престарелых 4-й Советской, затем предоставят квартиру из маневренного фонда.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что фонтан кипятка затопил проезжую часть в центре Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте