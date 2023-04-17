ММК произвел 5 млн тонн проката с покрытием

Магнитогорский металлургический комбинат достиг отметки в 5 млн тонн металлопродукции с полимерным покрытием, выпущенной с июля 2004 г., когда был введен в строй первый агрегат производительностью 200 тыс. тонн в год. В июле 2009 года на ММК был запущен второй агрегат нанесения полимерных покрытий производительностью также 200 тыс. тонн продукции в год.



Агрегаты полимерных покрытий наносят на поверхность холоднокатаного листа или оцинкованной стали различные лакокрасочные покрытия, а также слои пластизоля, поливинилиденфторида и полиэстера. Получаемая продукция отличается высокой коррозийной стойкостью, качественными потребительскими характеристиками и оригинальным внешним видом. Основным потребителем листового металла с покрытием является строительная индустрия; значительные объемы используются также в производстве бытовой техники. В 2022 году ПАО «ММК» произвело около 247 тыс. тонн проката с полимерным покрытием, из которых 217 тыс. тонн было отгружено на внутренний российский рынок.

Продуктовая стратегия ММК направлена на развитие и увеличение продаж премиальной продукции, в том числе проката с полимерным покрытием «премиум» сегмента, к которому относятся, в частности, прокат с двусторонним покрытием и со сморщенной фактурой поверхности со средней и крупной текстурой. На текущий момент освоен выпуск восьми цветовых оттенков проката со сморщенным покрытием (RAL 8017, 7024, RR32, RAL 3005, 6005, 6020, 8019, 9005), планируется дальнейшее расширение цветовой палитры. Их продажи в 2022 году составили около 25 тыс. тонн.

Группа компаний ПАО «ММК» является одним из крупнейших в стране производителей проката с полимерным покрытием, поставляющим свою продукцию российским потребителям с двух производственных площадок: основной в Магнитогорске и с площадки ООО «ММК-ЛМЗ» в Пермском крае. «ММК-Лысьвенский металлургический завод» активно развивает выпуск премиального проката, в частности брендированного проката SteelArt с декоративным покрытием. В рейтинге лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2022 года, опубликованном отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей оцинкованного и окрашенного металла.

ПАО «ММК»