Полузащитник «Урала» Юрий Газинский выбыл до конца сезона из-за травмы

Один из лидеров футбольного клуба «Урал» полузащитник Юрий Газинский до конца сезона не сможет участвовать в матчах из-за травмы плечевого сустава. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Травму футболист получил в минувшую субботу в матче против ЦСКА. Возможно, ему потребуется операция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Газинский является одним из наиболее опытных и титулованных футболистов в составе команды. В 2018-м году именно он стал автором первого мяча сборной России на домашнем чемпионате мира»,– отметили в пресс-службе.

В данный момент ФУ «Урал» готовится к первой игре Финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча с ЦСКА состоится 19 апреля в Москве.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юрия Газинского. Ограничительные меры в отношении футболиста введены на 50 лет.

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