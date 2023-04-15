Украина ввела санкции против игрока ФК «Урал» Юрия Газинского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действия решения Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. В частности, под санкции попал полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский. Согласно указу, опубликованному на официальном сайте украинского президента, ограничительные меры в отношении футболиста введены на 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и игрок сборной России по футболу Юрий Газинский (справа) во время церемонии вручения государственных награды и почетных грамот участникам чемпионата мира FIFA – 2018

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и игрок сборной России по футболу Юрий Газинский (справа) во время церемонии вручения государственных награды и почетных грамот участникам чемпионата мира FIFA – 2018

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме Юрия Газинского под санкции попали другие спортсмены: фигурист Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев, футболист Динияр Билялетдинов, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигурист Никита Кацалапов, фигуристка Елизавета Туктамышева, гимнастка Светлана Хоркина.

Полузащитник сборной России Юрий Газинский стал игроком ФК «Урал» в августе 2022 года. До этого он провел девять лет в «Краснодаре». Полузащитник неоднократно привлекался в сборную страны. Он стал автором первого мяча российской национальной команды на домашнем Чемпионате мира 2018 года.

Диана Сунагатуллина

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