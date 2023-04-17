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Четыре моста остаются затопленными в Воронежской области

По состоянию на утро понедельника, 17 апреля, в районах Воронежской области остаются затопленными четыре низководных моста. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

  • В Борисоглебском округе затоплен мост через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка.
  • В Грибановском районе — мост через реку Ворона между Большими Алабухами и Власовкой.
  • В Россошанском районе затоплен мост через реку Черная Калитва на дороге «Богучар-Старая Калитва-Россошь».
  • Также затоплен мост через реку Воронеж на дороге между Ступино и Рамонью в Рамонском районе.

О том, как в макрорегионе проходил пик половодья,— в публикации «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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