Четыре моста остаются затопленными в Воронежской области

По состоянию на утро понедельника, 17 апреля, в районах Воронежской области остаются затопленными четыре низководных моста. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
- В Борисоглебском округе затоплен мост через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка.
- В Грибановском районе — мост через реку Ворона между Большими Алабухами и Власовкой.
- В Россошанском районе затоплен мост через реку Черная Калитва на дороге «Богучар-Старая Калитва-Россошь».
- Также затоплен мост через реку Воронеж на дороге между Ступино и Рамонью в Рамонском районе.
О том, как в макрорегионе проходил пик половодья,— в публикации «Ъ-Черноземье»