«Россети» модернизировали магистральную ЛЭП для месторождения ПАО «Сургутнефтегаз» в ХМАО

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала завершил техперевооружение линии электропередачи 220 кВ «Полоцкая – Пачетлор». Энергетики заменили на ЛЭП более 460 единиц изоляторов и линейной арматуры, позволяющих снизить риски коротких замыканий. В результате выполненных работ вырастет надежность объекта, от которого зависит электроснабжение нефтепромыслов в пределах Быстринского и Северо-Сургутского месторождений.



На линии проведена замена поврежденных изоляторов, установлены новые разрядные рога, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Также, для уменьшения колебаний проводов при сильном ветре, которые могут привести к механическому повреждению провода, специалисты смонтировали гасители вибрации и спиральные протекторы.

Протяженность ЛЭП составляет 47 км. Объект задействован в электроснабжении Сургутского района с населением более 520 тыс. человек и предприятий ПАО «Сургутнефтегаз», расположенных северо-западнее Сургута.