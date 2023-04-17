Песков объяснил перевод новых регионов на московское время символизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение включить ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в московскую часовую зону имеет в первую очередь географический смысл, но в то же время является правильной символической мерой.

«Я думаю, (смысл.— "Ъ") прежде всего географический. Но, конечно, даже если это и не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно»,— отметил представитель Кремля в ходе пресс-кола.

О том, что время в новых российских регионах синхронизируют с московским, власти РФ сообщили 27 января. Запорожская и Херсонская области до этого жили по киевскому времени (на час меньше московского). ДНР и ЛНР перешли на московское время еще в октябре 2014 года.

Григорий Лейба