В ходе спецоперации погиб 45-летний доброволец из Новоуральска

Во время выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине погиб 45-летний военнослужащий из Новоуральска (Свердловская область) Александр Беляев, сообщил глава города Вячеслав Тюменцев. Прощание с погибшим состоится в новоуральском похоронном доме 18 апреля в 12.00.

Александр Беляев учился окончил училище №37 по специальности «краснодеревщик». Воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. 30 сентября 2022 года Александр Беляев подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

«Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича — смелого, сильного, честного, целеустремленного. Он был верен Отчизне, проявил мужество, отвагу и самоотверженность»,— пишет мэр Новоуральска.

Ранее в Свердловской области простились с заместителем командира взвода из Алапаевска, который погиб на спецоперации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Диана Сунагатуллина

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