Заместитель командира взвода из Алапаевска погиб на спецоперации

При выполнении боевой задачи под Кременной-Сватово в ходе спецоперации погиб 30-летний военнослужащий из Алапаевска (Свердловская область) Евгений Лисицын, сообщил глава города Сайгид Билалов. Прощание с погибшим состоялось сегодня, 14 апреля.

«Бесстрашный командир отделения, отважный разведчик подразделения ''Шторм'' группировки ''Отважные'' и замкомвзвода с оперативным позывным ''Лис'', Евгений не раз выводил свою группу из самых ожесточенных боев»,— пишет мэр.

Отец Евгения Лисицына — ветеран боевых действий в Афганистане. Еще в армии Евгений Лисицын прошел школу спецназа, а в августе 2022 года ушел добровольцем ушел на специальную военную операцию. Там он прошел путь от рядового до заместителя командира взвода. За героизм, проявленный в боях, он награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что в боях на Сватово-Кременном направлении погиб житель Серовского городского округа (Свердловская область). На воинскую службу был призван в рамках частичной мобилизации 23 октября 2022 года в должность сапера-штурмовика. Прощание с погибшим состоялось 3 апреля.

Диана Сунагатуллина

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