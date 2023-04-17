Спрос на аренду офисов в Петербурге в два раза превысил значения 2022 года

Объем сделок по аренде офисов класса А и В в Санкт-Петербурге составил 31 400 кв. м в I квартале 2023 года, что в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года. 70% арендованных площадей пришлось на высокобюджетные бизнес-центры, подсчитали аналитики NF Group.

Наибольшую долю в структуре арендованных офисов занимают компании нефтегазовой отрасли, на них приходится 63% всех сделок. После идут производственные организации – 9%, банки и финансовые организации – 8%. При этом на долю IT-компаний пришелся всего 1% по аренде офисов.

Аналитики прогнозируют, что объем сделок по итогам 2023 года может превысить показатели 2022-го. При этом говорить о восстановлении спроса пока рано.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что доля занимаемых «Газпромом» офисных площадей в Петербурге достигла 14%.

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