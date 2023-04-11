Доля занимаемых «Газпромом» офисных площадей в Петербурге достигла 14%

Объем арендуемых и купленных офисных площадей Санкт-Петербурга структурами ПАО «Газпром» составляет 707,6 тыс. кв. м. без учета «Лахта Центра», в котором компания использует 310 тыс. кв. м. Это около 14% всей офисной недвижимости в городе. Такие данные приводит в опубликованном 11 апреля пресс-релизе консалтинговая компания IPG Россия.

«Развитие компании с точки зрения аренды новых площадей будет продолжаться в 2024-2025 годах, несмотря на наличие офисных помещений в рамках собственной штаб-квартиры»,— говорится в релизе.

Аналитики отметили, что рост занимаемых офисных площадей будет обусловлен, во-первых, умеренным ростом нефтегазового сектора в стране, а во-вторых, переездом в Петербург структур компании из других регионов. К 2033 году «Газпром» плагнирует занять 875 тыс. кв. м площадей.

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