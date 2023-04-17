Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин создаст в РСПП комитет модной индустрии

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин, выпускающий одежду под брендом Putin Team, вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он создаст на платформе Союза комитет модной индустрии и легкой промышленности для комплексного развития данных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шишкин

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ Дмитрий Шишкин

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

«Доля легкой промышленности во внутреннем валовом продукте позднего Советского Союза составляла более 10%. В настоящий момент этот показатель составляет меньше 1%. При этом отрасль — одна из ключевых точек роста в условиях международного санкционного давления»,— считает господин Шишкин.

По его словам, развитие легкой промышленности может стать драйвером развития экономики страны. Подобный опыт наглядно демонстрируют Италия, Турция, Китай, страны Юго-восточной Азии.

Напомним, фабрика Shishkin uniform atelier Дмитрия Шишкина стала одним из предприятий, которые выделили часть мощностей под производство военной амуниции. Фабрика производит 100 тыс. комплектов военной формы в квартал, однако компания намерена увеличить выпуск до миллиона после обновления ГОСТа.

Диана Сунагатуллина

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