Мэрия отказала «Трансгрузу» в застройке трех участков в Самаре

ООО «Специализированный застройщик "Трансгруз"» не получил разрешение на строительство высотных многоэтажных домов в Самаре. Возводить дома планировалось на трех участках. Решение опубликовано на сайте администрации.

Указанные участки площадью 769, 1,6 тыс. и 1 тыс. кв. м находятся в границах ул. Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной. Застраивать территорию запрещено на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Ранее сообщалось о том, что администрация Самары запретила застраивать в Ленинском районе участки площадью 12,4 и 38,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Георгий Портнов