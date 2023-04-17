Игорь Ким продал сербскую «дочку» Экспобанка

Структуры российского предпринимателя Игоря Кима продали сербский Expobank A.D. Belgrade черногорскому Adriatic Bank A.D. Podgoric. Об этом сообщила юридическая фирма Schoenherr, которая является одним из консультантов сделки. По информации Frank Media, Expobank A.D. Belgrade был последним банковским активом господина Кима в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Schoenherr уточнили, что финансовым консультантом сделки было белградское отделение KPMG. Источник Frank Media в группе Экспобанка сообщил, что соглашение о продаже сербской «дочки» было подписано на прошлой неделе.

Expobank A.D. Belgrade принадлежал чешскому Expobank CZ, однако в сентябре 2022 года Игорь Ким закрыл сделку по продаже банка в Чехии местному игроку Creditas, поэтому сербская «дочка» была переведена в собственность российского Экспобанка, сообщил собеседник издания.

Покупатель сербского банка черногорский Adriatic Bank основан в 2016 году. Первоначально он принадлежал структуре азербайджанской инвестиционной компании Azerbaijan Global Investments — Azmont Investment. В 2020 году Azmont Investment продал черногорский банк американской Adriatic Capital.

Господин Ким стал избавляться от своих европейских активов в начале прошлого года. Помимо чешского Expobank в феврале 2022 года, еще до начала военной операции на Украине, он продал латвийскую «дочку» Экспобанка местной компании Signet Bank.

Эрдни Кагалтынов