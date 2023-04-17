Sega купила создателя игры Angry Birds за €706 млн

Японская компания Sega Sammy Holdings объявила о заключении сделки по покупке финской компании Rovio Entertainment, разработчика одной из самых популярных мобильных игр в мире — Angry Birds. По условиям сделки Sega заплатит по €9,25 за каждую акцию Rovio и по €1,48 за каждый опцион, и общая сумма сделки составит €706 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Комментируя решение о приобретении финского разработчика, японский игровой гигант объяснил его необходимостью «укрепления своих позиций» на глобальном рынке игр. По оценкам Sega, к 2026 году объем этого рынка вырастет до $263,3 млрд, а доля мобильных игр увеличится до 56%. Финская Rovio имеет восемь игровых студий по всему миру, в которых работает около 550 сотрудников. Разработанные Rovio игры были скачаны уже 5 млрд раз.

Одна из них — Angry Birds — стала первой в мире, которая была скачана более 1 млрд раз. В последние годы при стабильном росте выручки операционная прибыль Rovio так же стабильно падает. Рыночная капитализация финской компании составляет $707 млн. Акции Rovio на бирже в Хельсинки отреагировали на новости о сделке ростом почти на 18%. За последний год их рост превысил 26%.

Алена Миклашевская