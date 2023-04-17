Экс-директор новосибирского театра «Красный факел» оставлен под домашним арестом до 23 июня

Экс-директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин останется под домашним арестом до 23 июня 2023 года. Об этом сообщается на странице сообщества «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в «ВКонтакте». Таким образом апелляционное заявление стороны защиты об изменение меры пресечения не было удовлетворено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в отношении экс-директора театра возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его задержали 24 января 2023 года. По версии следствия, Кулябин выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером.

По информации следствия, за несколько лет сумма выплат составила около 1,8 млн руб. Сейчас экс-директору театра грозит до 10 лет лишения свободы. Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» почти 25 лет.

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Сергей Балин