Белгородэнерго реконструирует сети в 28 населенных пунктах области

В текущем году филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» планирует модернизировать свыше 60 км отслуживших свой срок сетей в 28 населенных пунктах области. На эти цели будет направлено 372 млн рублей инвестиционных средств (без НДС).

Работы по реконструкции линий электропередачи и трансформаторных подстанций затронут как крупные города, так и малые села, и хутора.

В Белгороде энергетики реконструируют кабельные линии в районе Харьковской горы и в центре общей протяженностью семь километров, модернизируют распредпункт и подстанцию напряжением 10/0,4 кВ.

В Старом Осколе заменят линии электропередачи от подстанций «Промышленная» и «Центральная», обеспечивающих электроснабжение микрорайонов Буденного, Дубрава-1,2 и 3, улиц Мичурина, Рабочая, Вагонная, ИЖС микрорайона Дубрава и целого ряда социально значимых объектов, включая перинатальный центр и КНС северо-восточной части города.

Модернизация проблемных участков сети также затронет Шебекино, Валуйки, Строитель и Алексеевку. На ряде улиц энергетики заменят опоры, вместо неизолированного провода смонтируют защищенный провод СИП большего сечения, значительно более устойчивый к атмосферным воздействиям.

Для улучшения качества электроснабжения жителей малых и отдаленных сел региона в этом году запланирована реконструкция в селах Лозная (Ровеньской район), Вислое (Яковлевский городской округ), Ровное, Пристень, Хмелевец, (Валуйский горокруг), Вислая Дубрава, Ивановка, Заповедное (Губкинский городской округ) Рябиновка, Головчино (Грайворонский округ), Грузское, Никитское (Борисовский район), Яблоново (Корочанский район), Алейниково, Белозерово (Алексеевский городской округ) и других.

Большой объем будет выполнен в населенных пунктах Белгородского района. Для перераспределения нагрузки и повышения качества напряжения планируется модернизировать линии электропередачи и подстанции в селах Раково, Крутой Лог, Соломино, Стрелецкое- 43, поселке Разумное.

«Комплексная модернизация электросетевой инфраструктуры проводится ежегодно и, как правило, касается тех участков сети, где фиксируются жалобы на качество электроэнергии, – поясняет заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – В рамках технического перевооружения и реконструкции мы оптимизируем существующие схемы электроснабжения и устраняем все недостатки в работе сетевого комплекса: ликвидируем нарушения охранных зон, где требуется, выносим линии за пределы детских учреждений, устанавливаем дополнительные подстанции. В обязательном порядке меняем опоры и монтируем современный провод СИП».