Правительство расширило число организаций, оценивающих актуальность технологий в рамках СПИК

Правительство России расширило перечень научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня, актуальности и конкурентоспособности применяемых технологий. В перечень войдут еще десять структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий, сообщила пресс-служба кабинета в Telegram.

В правительстве считают, что это решение ускорит выход на серийный выпуск высокотехнологичных товаров в рамках работы механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 2.0. Ожидается, в частности, ускоренный выпуск масел, биодобавок, промышленных кислот, глицерина, ветеринарных вакцин и разлагаемого биопластика для упаковки.

СПИК — это инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России. СПИК 1.0 применяется для инвестиционных проектов по созданию либо модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции. После 2019 года механизм был скорректирован и запущен в формате СПИК 2.0 (снят минимальный порог инвестиций, увеличен срок действия контракта), обязательным условием контракта стало внедрение современных технологий, а льготы были синхронизированы со сроками контрактов.

«Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Также повысится привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс, а значит, появится больше новых рабочих мест в наших регионах»,— сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя инициативу.

Летом 2022 года сообщалось, что власти готовы продлить инвесторам проектов в рамках специнвестконтрактов первого поколения (СПИК 1.0) доступ к налоговым преференциям до окончания их реализации. Для СПИК 1.0 пониженные ставки по налогу на прибыль действуют до 2025 года, а ряд проектов выходит за эти сроки. В декабре прошлого года вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в Госдуму внесут проект изменений об обнулении налога на прибыль для участников СПИК 1.0.

Эрдни Кагалтынов