Мантуров заявил о скором внесении в Госдуму проекта об обнулении налога на прибыль для участников СПИК

В Госдуму внесут проект изменений об обнулении налога на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов первого типа (СПИК 1.0), заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На этап реализации кластерной инвестиционной платформы предусмотрели 5 млрд руб., также сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Проект изменений в Налоговый кодекс об обнулении налога на прибыль для участников СПИК 1.0 в ближайшие дни внесут в Госдуму»,— заявил господин Мантуров (цитата по ТАСС). По словам министра, на начальный этап реализации кластерной инвестиционной платформы в 2023 году в бюджете предусмотрено 5 млрд руб.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — это инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России. СПИК 1.0 применяется для инвестиционных проектов по созданию либо модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции.

Летом сообщалось, что власти готовы продлить инвесторам проектов в рамках специнвестконтрактов первого поколения (СПИК 1.0) доступ к налоговым преференциям до окончания их реализации. Для СПИК 1.0 пониженные ставки по налогу на прибыль действуют до 2025 года, а ряд проектов выходит за эти сроки. После 2019 года механизм был скорректирован и запущен в формате СПИК 2.0 (снят минимальный порог инвестиций, увеличен срок действия контракта), обязательным условием контракта стало внедрение современных технологий, а льготы были синхронизированы со сроками контрактов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Льготам СПИК 1.0 продлевают срок».

Мария Федотова