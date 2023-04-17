В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за работу зарубежных НПО без регистрации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России предлагает ввести уголовную ответственность за организацию деятельности не зарегистрированных в России зарубежных неправительственных организаций (НПО). Об этом рассказал глава комиссии, депутат от «Единой России» Василий Пискарев.

«Сегодня правовых механизмов для того, чтобы пресекать деструктивную деятельность иностранных НПО до признания тех нежелательными в России, просто нет. Поэтому мы подготовили предложения о введении уголовной ответственности за организацию в нашей стране деятельности не зарегистрированной в России зарубежной НПО»,— сообщил господин Пискарев (его слова приводятся в Telegram-канале думской комиссии).

Глава комиссии добавил, что неправительственные организации из зарубежных стран массово не соблюдают правила работы в России. Василий Пискарев уточнил, что из 23 иностранных НПО, чья деятельность в прошлом году была признана нежелательной, только одна организация работала через свой филиал в России, как того требует законодательство.

Ранее господин Пискарев стал соавтором поправок об ужесточении наказания за государственную измену и международный терроризм. По его словам, за подобные преступления необходимо наказывать вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, Василий Пискарев совместно с коллегами внес поправки в ФЗ «О безопасности», которые наделят президента «полномочиями по защите» граждан от решений иностранных или международных структур. В том же документе авторы инициативы предлагают внести поправки в УК, предусматривающие наказание за содействие исполнению таких решений.

Александр Кислов