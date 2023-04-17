«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Данил Глебов (второй справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото