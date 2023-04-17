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«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

Встреча футбольных клубов «Ростов» и «Зенит» в матча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0, сообщает «Ъ». Игра прошла 16 марта в Ростове-на-Дону.

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Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Вратарь команды &quot;Ростов&quot; Сергей Песьяков (слева) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Вратарь команды "Ростов" Сергей Песьяков (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Игрок команды &quot;Ростов&quot; Виктор Мелехин (слева) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Виктор Мелехин (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Игрок команды &quot;Ростов&quot; Данил Глебов (второй справа) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Данил Глебов (второй справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Игрок команды &quot;Ростов&quot; Данил Глебов (в центре) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Данил Глебов (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Вратарь команды &quot;Ростов&quot; Сергей Песьяков (слева) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Вратарь команды "Ростов" Сергей Песьяков (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Игрок команды &quot;Зенит&quot; Матео Кассьерра (слева) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Зенит" Матео Кассьерра (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;. Вратарь команды &quot;Ростов Сергей Песьяков (в центре) во время матча.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Вратарь команды "Ростов Сергей Песьяков (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;.

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Вратарь команды "Ростов" Сергей Песьяков (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Виктор Мелехин (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Данил Глебов (второй справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Ростов" Данил Глебов (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Вратарь команды "Ростов" Сергей Песьяков (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Игрок команды "Зенит" Матео Кассьерра (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена". Вратарь команды "Ростов Сергей Песьяков (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 23-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов-Арена".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Матч начался с атаки питерской команды. Забить гол попытался на 7-й минуте Вячеслав Караваев, но попал в перекладину. На 14-й минуте ворота «Зенита» атаковал Николай Комличенко, но этот шанс также не имел успеха. Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев под конец первого тайма также пробил выше перекладины ворот ростовчан.

Во второй части игры, на 61-й минуте судья назначил пенальти из-за попадания по Кириллу Щетинину, но после просмотра VAR, стало ясно, что нарушение произошло не на штрафной площади. Алексей Миронов пробил в дальний угол, мяч перешел к Максиму Осипенко, но забить в ворота «Зенита» так и не удалось. До конца игры ни одной из сторон так и не удалось приобрести преимущество.

Анастасия Назарова

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