«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

Встреча футбольных клубов «Ростов» и «Зенит» в матча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0, сообщает «Ъ». Игра прошла 16 марта в Ростове-на-Дону.
Матч начался с атаки питерской команды. Забить гол попытался на 7-й минуте Вячеслав Караваев, но попал в перекладину. На 14-й минуте ворота «Зенита» атаковал Николай Комличенко, но этот шанс также не имел успеха. Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев под конец первого тайма также пробил выше перекладины ворот ростовчан.
Во второй части игры, на 61-й минуте судья назначил пенальти из-за попадания по Кириллу Щетинину, но после просмотра VAR, стало ясно, что нарушение произошло не на штрафной площади. Алексей Миронов пробил в дальний угол, мяч перешел к Максиму Осипенко, но забить в ворота «Зенита» так и не удалось. До конца игры ни одной из сторон так и не удалось приобрести преимущество.