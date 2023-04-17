Лидеры сохранили дистанцию

Очередной — 23-й — тур чемпионата России увенчал матч его лидеров, в котором «Ростов» на своем поле сыграл вничью — 0:0 — с «Зенитом», не слишком уступив ему ни в активности, ни в количестве и качестве созданных моментов. Этот результат сохранил зенитовцам уверенное лидерство в первенстве, а их отстающих на девять очков соперников оставил на второй позиции.

«Ростов» в этом матче клин вышибал клином — играл с точки зрения философии не от соперника, не от его силы и возможностей, а так, будто ему противостоит не «Зенит», а какой-нибудь рядовой середняк премьер-лиги, с которым главное — не отпускать вожжи. Картина была довольно редкой для встреч с участием лидера. Его соперник боролся и за мяч, и за территорию с такой старательностью, что иногда ради того, чтобы помешать зенитовцам нормально, через простой и аккуратный пас отодвинуться от своей штрафной, отряжал центрфорварда Николая Комличенко мешать вратарю Михаилу Кержакову. Левым флангом же — с активным Александром Сильяновым — ростовчане отрезками в первом тайме владели безраздельно.

К этой старательности «Ростову», конечно, не мешало бы добавить и щепотку по-настоящему высокого класса в той стадии атак, когда они уже подобрались вплотную к чужой штрафной. Но ее, этой щепотки, этой парочки неординарных решений, часто не хватало ему по ходу всего нынешнего сезона. Так что вся острота, созданная ростовчанами до перерыва, свелась к дальнему удару Комличенко. Острым его сделало не исполнение, а подвернувшийся на траектории партнер форварда Хорен Байрамян. Рикошет был крайне неприятным для Кержакова, но, на его счастье, мяч нырнул мимо стойки.

Впрочем, ростовские достижения в первом тайме были очевидны. Ну, допустим, достижение — тот факт, что до перерыва центральным персонажем у «Зенита» во всех трех созданных им моментах, более или менее похожих на голевые, был крайний правый защитник Вячеслав Караваев. Сначала он неожиданно сместился в центр под подачу Дугласа Сантуса и замкнул ее головой: мяч ушел за пределы поля, стукнувшись о перекладину. Затем Караваев отреагировал на тонкий пас Малкома и прострелил так, что Клаудинью, чтобы забить, надо было только подставить ногу на линии вратарской: бразилец по мячу не попал. Наконец, однажды Вячеслав Караваев, снова переместившись от бровки в штрафную и успев на очередной перевод с противоположного фланга, попробовал стрельнуть с ходу: получилось неудачно.

Зато наиболее опасные зенитовские игроки — Клаудинью, Малком, Андрей Мостовой, Вендел — «молчали», с головой уйдя в черновую работу. А ее у них было много, потому что с энергичностью, желанием доказывать, что на своем поле против флагмана он может играть по-фаворитски, у «Ростова» все было в полном порядке.

И так нескучный футбол стал еще веселее после перерыва — благодаря прежде всего все-таки потрудившемуся над ошибками «Зениту». Он добавил, и остроту принялись рождать те, кто и должен за нее отвечать. Матео Кассьерра очень недурно бил головой: голкипер Сергей Песьяков остановил мяч эффектным прыжком. Вендел палил из убойной позиции, с десятка метров, видя перед собой страховавших голкипера полевых игроков, наверняка уже не надеявшихся на лучшее. Но им повезло — бразилец запустил мяч совсем не туда.

А порыв «Зенита» облегчил жизнь и «Ростову», так нуждавшемуся в свободных зонах. В одну из них после передачи Байрамяна ворвался Кирилл Щетинин. Дуглас Сантус срубил его настолько откровенно, что сомнений насчет того, что фол был, у судьи Сергея Карасева возникнуть не могло. Сомнения имелись лишь по поводу того, где фол случился — до штрафной или внутри нее, там, где оборвался жестким приземлением кувырок Щетинина. VAR «Зенит» пожалел, и Карасев пенальти не назначил. Впрочем, и «обычный» стандарт таил в себе грандиозную угрозу, потому что отбитый Кержаковым мяч воткнулся у дальней штанги в игрока «Ростова» Максима Осипенко. Он вполне мог отскочить от него в угол, но предпочел проскочить возле ворот.

А «Зенит» ответил на это шикарной в своей лаконичности комбинацией, с безупречной диагональю от Клаудинью на Малкома. Перед форвардом была настежь распахнута целая половина ворот — нужно просто не промазать. Малком как раз промазал.

А потом игра потихоньку успокоилась, как, бывает, успокаиваются к 12-му раунду только что отчаянно молотившие друг друга, но не добившиеся нокаута боксеры: силы не беспредельны. Да и очко — это тоже приобретение. «Зениту» за семь туров до финиша чемпионата оно сохранило уверенное лидерство в чемпионате, в девяти баллах от «Ростова». Ростовчан оставило на второй строчке в таблице. Правда, отрыв от «Спартака» теперь совсем символический — то самое очко.

Алексей Доспехов