В Екатеринбурге впервые пройдет IT-конгресс и выставка «Форум Будущего»

Первый в Екатеринбурге IT-конгресс и выставка «Форум Будущего» пройдет с 5 по 8 декабря 2023 года. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, концепция и даты проведения мероприятия утверждены на первом заседании оргкомитета. Посетить мероприятие все желающие смогут бесплатно. Ожидается более 5 тыс. посетителей.

В программу включат направления по кибербезопасности, искусственному интеллекту, современным и перспективным сетям мобильной связи, новому индустриальному и общесистемному ПО, технологиям новых материалов и веществ. На форуме обсудят, как информационные технологии меняют ключевые отрасли экономики, такие как здравоохранение, государственное управление, агропромышленный комплекс и финтех.

Всего мероприятие включит порядка 50 секций, выставку с 50 экспонентами, чемпионат по спортивному программированию, конкурс IT-стартапов и цифровую биеннале. Техническим оператором форума выступит компания «Оргкомитет строитель», которая организует в Екатеринбурге международный форум и выставку 100+ TechnoBuild, а также День строителя.

Напомним, в Свердловской области на фоне ухода зарубежного бизнеса предложения на рынке IT выросло на треть, зарплаты достигли 150 тыс. руб., а местные IT-компании стали реализовывать проекты по импортозамещению. В январе 2023 года правительство Свердловской области внедрило в работу аналог Zoom «Контур.Толк».

Диана Сунагатуллина

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