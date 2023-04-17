СБУ задержала бывшего начальника вокзала в Херсоне за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-начальника вокзала города Херсона, который «помогал России перебрасывать военные эшелоны» на Украину. Его имя не приводится. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

По данным СБУ, после начала российской военной операции мужчина «вступил в ряды местной оккупационной администрации России», после чего его назначили начальником вокзала, входившего в состав созданного РФ унитарного предприятия «Херсонские железные дороги». В этой должности он помогал «наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте».

«Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России до захваченного в то время Херсона. Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний угрожал "сдать" людей карательным органам»,— говорится в пресс-релизе СБУ.

Херсонская область вместе с Запорожской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошла в состав РФ 30 сентября по итогам прошедшего на этих территориях референдума. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в присоединенных регионах военное положение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер