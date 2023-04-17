Стало известно количество алкомаркетов в Краснодаре

В Краснодарском крае работают несколько сетей алкомаркетов. Только в столице региона есть как минимум 496 точек по продаже алкоголя, подсчитал портал 93.ру.

Лидер рынка по продажам алкоголя — сеть «Красное&Белое» — насчитывает в Краснодаре 187 магазинов. Всего в России у сети более 12 тыс. точек. Основателем компании является 56-летний уроженец Ставрополья Сергей Студенников. В начале 2019 года произошло слияние «Красного&Белого» с «Бристолем» и «Дикси». В объединенной компании у Сергея Студенникова доля в 49%. Сейчас он занимает 78-е место в списке Forbes (1,8 млрд долларов).

Сеть «Алкотека» насчитывает в Краснодаре как минимум 102 магазина. Первый из них открылся еще в 2012 году. В основном магазины сети работают на Кубани, в Крыму, Адыгее и Ростовской области. Также точки есть в Воронеже и Москве.

У винзавода Millstream, расположенного на Таманском полуострове, также есть сеть алкомаркетов. Всего по России насчитывается более 360 торговых точек, из них 15 работают в Краснодаре. В «АПК Мильстрим — Черноморские вина» около 98,9% принадлежит компании «Порт-Импорт» и 1,1% — «Таманский Винодел». 51% доли в первой фирме принадлежит Елене Буйвидис и по 24,5% — Андрею Иванову и Олегу Варум, двоюродному брату певицы Анжелики Варум. В 2021 году выручка «АПК Мильстрим — Черноморские вина» составила 824,6 млн руб., чистая прибыль — 247 тыс. руб.

Также в Краснодаре есть 14 собственных магазинов ООО «Ликеро-водочный завод "Фортуна"», зарегистрированного в 2000 году в Тимашевске. Завод производит водку, настойки и другой крепкий алкоголь.

Еще одна известная на Кубани и в Адыгее сеть алкомаркетов принадлежит Хадыженскому пивзаводу. Только в Краснодаре насчитывается 178 магазинов «Хадыжи плюс», также точки есть в других городах края и Адыгеи.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram