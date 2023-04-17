В Приморье задержан начальник колонии-поселения №26

В Приморском крае суд отправил под домашний арест начальника колонии-поселения (КП) №26. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Сумма ущерба колонии оценивается в 67,5 млн руб.

Как сообщили сегодня, 17 апреля, в следственном управлении СКР по Приморью, в августе 2018 года КП-26 заключило договор с коммерческой структурой «об обеспечении трудовой занятости лиц из числа спецконтингента». Компания должна была, согласно договору, выплачивать колонии ежемесячную плату за использование труда осужденных. Однако в действительности, по версии следствия, эта структура выступила в качестве посредника и, в свою очередь, использовала «спецконтингент» на объекте третьей стороны — другой коммерческой структуры, получая за эту оплату их труда.

«В период времени с августа 2018 года по январь 2022 года учреждение (КП-26.— “Ъ”), обеспечив исполнение трудовых обязанностей осужденных, не получило оплату за эти услуги в сумме свыше 67,5 млн руб.»,— говорится в сообщении следствия.

Уточняется, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Приморью. В ходе расследования проведены обыски, изъята документация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно открытым источникам, начальником колонии-поселении №26 является Алексей Пьянков. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что под домашний арест отправлен Алексей Пьянков.

В ГУ ФСИН по Приморью комментарий «Ъ» не предоставили.

Алексей Чернышев, Владивосток