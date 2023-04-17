«Это был скандал, который всколыхнул столицу»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему ее брак с меценатом Саввой Морозовым наделал много шума, а также о взаимоотношениях супругов.

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На Спиридоновку отправляемся сегодня — к великолепному особняку Зинаиды Морозовой. В 1897 году столичная пресса называла его не иначе как московским чудом, а супруги Морозовы, въехав в новый дом, закатили бал, который потряс весь город. На творение Федора Шехтеля приезжал полюбоваться даже генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, дядюшка императора.

Гостей принимала вся осыпанная жемчугами хозяйка дома Зинаида Григорьевна. Наконец сбылась ее мечта о собственном замке и романтизме рыцарских времен. Самые скромные две комнаты в этом дворце оборудовал для себя Савва Тимофеевич.

Их любовь вспыхнула внезапно — тогда она была еще замужем за племянником Саввы. В общем, это был скандал, который тоже всколыхнул столицу. Старообрядцы, страсть, развод. Ее отец в сердцах сказал: «Мне бы, дочка, легче в гробу тебя видеть, чем такой позор терпеть». Но они поступили наперекор всему свету, и, когда победили, странное дело, любовь Саввы Тимофеевича пошла на убыль. Жена не предъявляла претензий — нашла утешение в цветах, нарядах, драгоценностях. Благо денег на все хватало.

Как-то на открытии ярмарки в Нижнем шлейф ее платья оказался длиннее, чем у императрицы Александры Федоровны, и об этом еще полгода сплетничали в салонах. Савва же влюбился без памяти в коварную актрису Марию Андрееву, завел опасных друзей — Горького, Красина, Баумана — и стал финансировать революцию. До тех пор, правда, пока не узнал, что любовница за спиной у него спит с лучшим другом Горьким.

Потом была странная и страшная смерть Саввы на Лазурном берегу во Франции. Именно жена — Зинаида Григорьевна — обнаружила его труп в апартаментах отеля «Роял». И сразу догадалась, что это вряд ли самоубийство. Но долгие годы молчала, опасаясь за детей. Она еще раз была замужем, особняк на Спиридоновке пришлось продать — там ей виделся призрак Саввы Тимофеевича. После революции ей разрешили жить в имении Ильинское, но только в одной комнате.