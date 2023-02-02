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В Самаре запретили застройку ул. Ново-Садовой высотками с усеченной парковкой

Администрация Самары отказалась предоставлять Вахрамову О.Г. разрешение на строительство ул. Ново-Садовая. Решение опубликовано на сайте мэрии.

Речь идет о многоэтажной высотной жилой застройке на земельном участке площадью более 1,8 тыс. кв.м. Заявитель предлагал обустроить при здании парковку с количеством паркомест из расчета 0,7 штук на одну квартиру.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Также Вахрамов О.Г. предлагал построить высотное жилье в Кировском районе на проспекте Юных Пионеров. Под эти цели рассматривался земельный участок площадью три тыс. кв.м.

Предполагалось, что при здании будет обустроена парковка с числом паркомест из расчета одна штука на две квартиры. Проект выносился на общественное обсуждение. Однако горожане не поддержали его.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Олег Вахрамов является генеральным директором и совладельцем ООО «Европейский квартал». Компания специализируется на аренде и управлении собственной или арендованной недвижимостью.

Георгий Портнов

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