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обновлено 10:56

Нацпарк «Красноярские Столбы» планирует рост числа посетителей на 13%

Посещаемость нацпарка «Красноярские Столбы» в Красноярском крае вырастет на 20% к концу года, сообщил его руководитель Вячеслав Щербаков на пресс-конференции. По его данным, порог посещаемости в 1 млн человек в год нацпарк преодолел в 2019. В 2022 году Столбы посетили уже около 1,1 млн человек. Большинство из них – жители Красноярского края.

В ближайших планах развития парка – обеспечить площадь рекреационной зоны покрытием сотовой связи. Для этого заключены соглашения с двумя сотовыми операторами, стоимость технических работ, которые оплатят компании – 10 млн руб. Начать монтаж планируется в мае. Сейчас поиск потерявшихся туристов осложняется отсутствием покрытия связью всей территории парка.

В прошлом году парк был закрыт с конца апреля до конца мая из-за лесных пожаров. Природный заповедник «Столбы» располагается в пригороде Красноярска на северо-западных отрогах Восточных Саян. Он основан в 1925 году для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев. В 2019 году ему был присвоен статус нацпарка.

Сергей Балин

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