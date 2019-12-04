Красноярский заповедник «Столбы» стал национальный парком Ежегодный поток туристов составляет около 700 тысяч человек

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому государственный природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае преобразован в национальный парк. Документ опубликован на сайте федерального правительства в среду.

Заповедник «Столбы» — место отдыха и занятий спортом жителей Красноярского края и других регионов. Его площадь превышает 47,2 тыс. га, а ежегодный поток туристов составляет около 700 тыс. человек. В силу сложившихся обстоятельств на территории «Столбов» ведется «рекреационная и другая деятельность, не соответствующая режиму заповедника, но допустимая в национальном парке», указано в пояснительной записке.

«Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в границы национального парка»,— говорится на сайте федерального правительства. Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России.

Природный заповедник «Столбы» располагается в пригороде Красноярска на северо-западных отрогах Восточных Саян. Он основан в 1925 году для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев. Большая часть заповедника покрыта лесом. На территории «Столбов» обитают 60 видов млекопитающих, самые крупные из них — лось и бурый медведь.

Илья Галагуз