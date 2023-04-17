На Кубани продлили экстренное предупреждение из-за прогноза по заморозкам

18 апреля в Краснодарском крае прогнозируют заморозки. В связи с этим ГУ МЧС по региону продлило экстренное предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Местами в крае (исключая Черноморское и Азовское побережья) ожидается снижение температуры до -1…-3. Из-за этого увеличивается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим специалисты рекомендуют защитить растения от заморозков, создав для них укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

17 апреля в Краснодарском крае ожидается сильный ветер и до +21°. В регионе прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Татьяна Ручкина

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