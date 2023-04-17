На Кубани прогнозируют сильный ветер и до 21 градуса тепла

17 апреля в Краснодарском крае ожидается сильный ветер и до +21°. Погодные условия над территорией региона будут находиться преимущественно под влиянием периферии антициклона, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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По данным синоптиков, в понедельник на Кубани будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем и вечером местами в юго-восточных районах края возможны кратковременный дождь и гроза. Кроме того, в крае ожидается сильный северо-восточный ветер, местами с порывами до 15–20 м/с, в Новороссийске — до 17–22 м/с. Температура воздуха днем в крае поднимется до +20°, в горах — до +17°, на Черноморском побережье — до +21°.

Ночью и утром 18 апреля местами в крае (исключая Черноморское и Азовское побережья) могут быть заморозки. Температура воздуха может снизиться до -1...-3°.

Татьяна Ручкина

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