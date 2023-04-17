В Краснодаре отменен концерт группы Shortparis

Организаторы концерта группы Shortparis отменили выступление в Краснодаре, которое должно было состояться 18 апреля на площадке «Кроп Арена», информация размещена на сайте группы. Выступления в Волгограде, Петербурге и Москве пройдут по графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Shortparis — коллектив современных художников из Санкт-Петербурга, основанный в 2012 году. Свое направление они определяют как post-pop, pop-noir, avant-pop.

Против выступления музыкантов в Краснодаре выступил Никита Изюмов, глава местного отделения общества «Царьград — Двуглавый орел». На своей странице в сети «ВКонтакте» господин Изюмов обратился к главе города Евгению Наумову с просьбой не допустить концерта группы Shortparis.

«Русофобы из "шоу-бизнеса" продолжают попытки заработать денег на наших гражданах. Малоизвестные музыканты отличились тем, что с самого начала СВО выступили против России, солист группы даже получил административку за митинг в Петербурге, а на YouTube открыто хвалит Зеленского. Мы знаем историю России, мы знаем, к чему приводит брожение в тылу, пока идет тяжелая война. Рисковать нацией, ее существованием, безопасностью и процветанием из-за чьих-то культурных предпочтений, извините, мы не намерены»,— заявил общественник.

О проблемах с концертами российских артистов читайте в колонке Бориса Барабанова «Технология отмены».

Анна Перова, Краснодар