В ЯНАО появится одна из первых в стране крупных баз для запуска дронов

Первые крупные базы для дронов появятся в 2024 году в девяти населенных пунктах Ямала и Чукотки, сообщили «Известия» со ссылкой на на подготовленный Минтрансом паспорт федерального проекта. Исходя из него, на местных аэродромах и посадочных площадках организуют инфраструктуру для отслеживания и навигации беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

В 2025 году программу планируется расширить еще на 20 аэродромов в ХМАО-Югре и на Камчатке. В пресс-службе Минтранса изданию сообщили, что полеты беспилотников в Чукотском АО, Камчатском крае, ЯНАО и ХМАО уже осуществляются в рамках экспериментального правового режима.

Кроме того, на Ямале и Чукотке свои тестовые полеты на дронах уже выполняет «Почта России»: там сформирована маршрутная сеть, введен экспериментальный правовой режим, проходят первые полеты тяжелых БВС.

Напомним, в марте 2022 года правительство утвердило постановление об эксперименте по использованию грузовых дронов в северных регионах (Камчатка, Чукотка, ХМАО, ЯНАО). Там дроны должны применяться для доставки почты и грузов, а также для аэрофотосъемки инфраструктурных объектов, например, трубопроводов и ЛЭП.

Диана Сунагатуллина

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