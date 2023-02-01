Дроны сбиваются в стаи

Белый дом множит число транспортных проектов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Подготовленный Минэкономики проект постановления правительства предусматривает возможность применения легких грузовых дронов в IT-городе Иннополис (Татарстан), в котором уже действуют проекты беспилотного автотранспорта и доставки посылок роботами. Это не первый подобный проект в РФ. В 2022 году правительство утвердило два других ЭПР для беспилотных авиационных систем, первый — для Томской области, второй — для северных территорий (Чукотка, Камчатка, ХМАО и ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

Наряду с экспериментальным запуском беспилотных грузоперевозок наземным транспортом (о проекте для платной трассы «Москва—Санкт-Петербург» см. „Ъ“ за 26 января) ведомства расширяют нормативную базу для применения легких грузовых дронов для быстрой доставки небольших грузов. Подготовленный Минэкономики проект постановления правительства создает возможность эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в татарстанском Иннополисе, известном как «IT-город».

Речь идет о применении беспилотников с максимальной взлетной массой не более 30 кг. Поставленные задачи — авиационные работы и перевозка грузов в интересах мэрии города и иных заказчиков.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что установление режима ЭПР для этого трехлетнего эксперимента необходимо — законы РФ не позволяют или существенно затрудняют внедрение таких инноваций.

Отметим, что в Иннополисе уже действует ЭПР для беспилотного автотранспорта (беспилотное такси) и запущен проект «Почты России» по доставке посылок роботами «Яндекс.Ровер», так что этот город становится лидирующей экспериментальной площадкой для беспилотников.

В новом проекте планируют участвовать пять организаций: «ЦОД БТС» (оператор ЭПР), «Русдронопорт», «КонверсАВИА Беспилотные Системы», «Университет Иннополис» и «Фирма „Новые информационные технологии в авиации“». Предполагается, что в ходе проекта будет обкатана работа дронопортов — технических устройств, позволяющих автоматизировать операции взлета и посадки, подготовки к полету и обслуживания беспилотников. Также будет протестирована цифровая платформа обслуживания полетов — она позволит проводить удаленную идентификацию и координацию дронов, получать разрешения местных властей и создавать цифровые двойники беспилотников.

«Ключевыми барьерами для массового использования беспилотных авиационных систем являются вопросы безопасности, недостаточность развития технологий и, как следствие, несовершенство нормативно-правовой базы»,— говорит первый вице-президент Центра стратегических разработок и глава Общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая.

Отметим, авторы проекта признают возникновение «дополнительных рисков жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц» из-за полетов дронов. Другим риском названо «противоправное физическое воздействие третьих лиц на дронопорты».

Проект по использованию грузовых дронов в Иннополисе — не первый. В марте 2022 года правительство утвердило постановление о подобном эксперименте в северных регионах (Камчатка, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Там дроны должны применяться для доставки почты и грузов, а также для аэрофотосъемки инфраструктурных объектов, например, трубопроводов и ЛЭП. Аналогичное постановление принято для ЭПР в Томской области — там беспилотники будут использоваться еще и в сельском хозяйстве (авиахимические работы по борьбе с вредителями). Кроме того, в октябре прошлого года Минэкономики разработало проект ЭПР по эксплуатации БАС в Башкирии, в ноябре — по тестированию ЭПР «Аэрологистика» в Московской и Тверской областях.

«Совместно с Минэкономики мы продолжаем поиск новых инициатив российского бизнеса, которым необходимо снятие нормативных барьеров в рамках ЭПР»,— говорит гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. По словам Татьяны Горовой, поскольку правительство поддерживает развитие использования БАС, «надеемся, что получится проработать все необходимые вопросы и проекты выйдут за рамки экспериментов».

Венера Петрова