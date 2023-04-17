Председатель СКР потребовал доклад об отсутствии воды в поселке Западный

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах проверки по факту отсутствия воды в поселке Западный Челябинской области. Такое поручение дано руководителю регионального управления СК Петру Решетникову. Об этом сообщают в федеральном ведомстве.

Ранее жители поселка Западный Сосновского района в одной из соцсетей опубликовали обращение к руководству СК России. Они заявили, что строительство нового микрорайона привело к аварии, из-за которых жители поселка остались без водопроводной воды и были вынуждены пользоваться привозной. В связи с этим управление СКР по Челябинской области организовало проверку.

Проблемы с водоснабжением в поселке Западный отмечаются вторые выходные подряд. 8–9 апреля причиной стала авария на внешних сетях. В прошедшие выходные воду отключили из-за резкого падения объема поступления воды на станцию водоочистки. Сейчас водоснабжение микрорайонов восстановлено.