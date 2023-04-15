Микрорайоны в пригороде Челябинска вновь остались без воды

В поселке Западный Сосновского района снова отключили воду. Причиной этого стало резкое падение объема поступления воды на станцию водоочистки, сообщает компания «Южуралводоканал».

Сообщения о полном отключении воды в микрорайонах Белый хутор, Вишневая горка, просторы, Привилегия, Конфетти, Женева и Залесье с 22 часов 14 апреля до 7 часов 15 апреля появились около 22 часов в группах жителей поселка, а также на официальной странице ресурсоснабжающей организации. Подачу воды в субботу в микрорайоны планировали организовать по времени, например, в Просторы – 7 до 10 утра, в Белый хутор – с 10 до 13. Однако, по словам местных жителей, воду так и не включили.

«С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения Кременкульского сельского поселения на водозаборной очистной станции „Южуралводоканал“ проводятся профилактические работы. Работы будут завершены к 16 апреля, в связи с чем возможны временные ограничения водоснабжения», – сообщает компания. С 10 утра в микрорайоны организована доставка технической воды в цистернах, с 11 – питьевой.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жители пригородных микрорайонов остались без воды в прошлые выходные. Причиной стала авария на внешних сетях. 12 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу «Южуралводоканала» и поручил подчиненным «отработать вопросы, связанные с контролем, надзором за такими объектами и компаниями, особенно частными».