В Оренбурге чиновники выплатят компенсацию подростку-заступнику девочки, которую атаковали собаки

Вступило в законную силу решение суда о выплате компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю Оренбурга. Молодой человек пострадал от укусов безнадзорных животных. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд, согласившись с исковыми требованиями прокурора, удовлетворил их в полном объеме и взыскал с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга в пользу несовершеннолетнего подростка компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного органа, подросток возвращался домой и увидел, что стая собак окружила несовершеннолетнюю девочку. Он попытался отогнать животных от ребенка, собаки укусили мальчика за ноги.

Установлено, что у животных нет хозяина. В связи с этим прокуратура подала в суд на чиновников. Апелляция оставила решение первой инстанции в силе.

Ранее в столице соседнего с Оренбуржьем региона возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. В результате инцидента пострадал семилетней мальчик.

Георгий Портнов