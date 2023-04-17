Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 37%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 3 по 9 апреля в Черноземье было выявлено 3 922 случая этого заболевания. Показатель на 37% ниже, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 6 238 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области выявлено 570 случаев коронавируса (неделей ранее — 635, за все время — 171 714). Выздоровели 555 человек (всего — 168 244). Зафиксированы три случая летального исхода (всего — 2 350).

выявлено 570 случаев коронавируса (неделей ранее — 635, за все время — 171 714). Выздоровели 555 человек (всего — 168 244). Зафиксированы три случая летального исхода (всего — 2 350). В Воронежской области выявлено 1 957 случаев коронавируса (неделей ранее — 2 536, за все время — 500 667). Выздоровели 2 707 человек (всего — 489 104). Зафиксированы четыре случая летального исхода (всего — 8 632).

выявлено 1 957 случаев коронавируса (неделей ранее — 2 536, за все время — 500 667). Выздоровели 2 707 человек (всего — 489 104). Зафиксированы четыре случая летального исхода (всего — 8 632). В Курской области выявлено 267 случаев коронавируса (неделей ранее — 320, за все время — 154 742). Выздоровели 286 человек (всего — 151 725). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

выявлено 267 случаев коронавируса (неделей ранее — 320, за все время — 154 742). Выздоровели 286 человек (всего — 151 725). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540). В Липецкой области выявлено 349 случаев коронавируса (неделей ранее — 422, за все время — 182 820). Выздоровели 368 человек (всего — 178 166). Умерли четыре пациента (всего — 3 974).

выявлено 349 случаев коронавируса (неделей ранее — 422, за все время — 182 820). Выздоровели 368 человек (всего — 178 166). Умерли четыре пациента (всего — 3 974). В Орловской области выявлен 341 случай коронавируса (неделей ранее — 532, за все время — 139 729). Выздоровело 505 человек (всего — 137 166). Умер один пациент (всего — 1 985).

выявлен 341 случай коронавируса (неделей ранее — 532, за все время — 139 729). Выздоровело 505 человек (всего — 137 166). Умер один пациент (всего — 1 985). В Тамбовской области выявлено 438 случаев коронавируса (неделей ранее — 1 793, за все время — 144 066). Выздоровели 612 человек (всего — 140 677). Зафиксирован один случай летального исхода (всего — 2 536).

Всего с начала пандемии по 9 апреля 2023 года коронавирусом в макрорегионе заболел 1 297 661 человек. За это время выздоровели 1 267 175 пациентов (за неделю — 4 665). От последствий COVID-19 скончались 22 024 человека (за неделю — 13).

Об особенностях течения заболевания в 2023 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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