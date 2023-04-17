«Горэлектротранс» Петербурга потратит еще около 3 млрд рублей на закупку ретротрамваев

Петербургский «Горэлектротранс» объявил два аукциона на поставку трамваев и составов в стиле ретро. Их максимальная цена составляет 4,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Санкт-Петербурга во время Дня города. Парад ретро-транспорта.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Виды Санкт-Петербурга во время Дня города. Парад ретро-транспорта.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В рамках первого аукциона заказчик получит 22 низкопольных стилизованных состава из двух секций. Привезти их необходимо до конца августа 2024 года. По второму аукциону «Горэлектротранс» заплатит 1,3 млрд руб. за 14 обычных односекционных вагона, поставить которые следует к концу июня 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге подвели итоги двух аукционов на поставку автобусов большого класса. После значительного снижения начальной максимальной цены контракта «Пассажиравтотранс» экономии средств предпочел увеличение парка: до октября в город поступит на 28 автобусов больше, чем было запланировано. Эксперты считают это решение оправданным с точки зрения будущего перехода предприятия на контрактные отношения с городом.

Подробнее – в материале «Автобусный парк прирастет на экономии».

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