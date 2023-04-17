Глава Удмуртии раскритиковал работу по уборке общественных пространств в Ижевске

Состояние общественных пространств и тротуаров в столице Удмуртии раскритиковал руководитель региона Александр Бречалов в рамках аппаратного совещания. В частности, глава республики заявил, что ряд улиц находится «в ужасающем состоянии», пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отдельно господин Бречалов отметил некачественную работу подрядчиков. «Где-то у нас вычищено все, а где-то на полметра от бордюра грязища, пыль. И все рядом ходим, и глава района есть, и депутаты, и все это как-то мимо. Можно, конечно, на все вопросы коротко отвечать, что, мол, нет денег. Но есть примеры, что зачастую достаточно желания. Мы выделяем деньги на содержание, и почему-то один подрядчик делает действительно на совесть, а кто-то делает формально»,— отметил глава Удмуртии.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства республики Игорь Асабин назвал причиной ненадлежащего дорожного ремонта срыв подготовки материально-технической базы.