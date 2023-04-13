Срыв подготовки материально-технической базы назвали причиной ненадлежащего качества дорожного ремонта в Удмуртии

Причиной ненадлежащего качества дорожного покрытия, жалобы на которое поступали от жителей Удмуртии, стал срыв подготовки материально-технической базы, рассказал заместитель председателя правительства республики Игорь Асабин на брифинге. В частности, власти региона «не смогли вовремя рассчитаться с поставщиками энергоресурсов, топлива и запчастей». В результате этого произошла задержка в запуске асфальтобетонных заводов, а дорожная техника оказалась подготовлена не в полной мере, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Также в связи с тем, что подрядная организация не отследила календарные графики работ, ямочные ремонты в этом году начались не везде одновременно и не в полную силу»,— отметил господин Асабин.

Однако по сложившейся ситуации был проведен соответствующий анализ, а также принято решение заказчикам активнее включаться в контроль за дорожными предприятиями.

В настоящее время особое внимание уделяется ремонту наиболее интенсивных трасс. «За две последние недели мы увеличили объемы ямочного ремонта. На региональных трассах устранено чем на 6,7 тыс. кв. м дефектов дорожного полотна. Все водопропускные трубы и мосты осмотрены и очищены от льда»,— рассказал зампредседателя правительства Удмуртии.