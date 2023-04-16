Фонтан кипятка затопил проезжую часть в центре Петербурга

Фонтан горячей воды забил на 5-й Советской улице в центре Петербурга. Проезжая часть улицы затоплена из-за прорыва трубы, пишет 16 апреля 78.ru.

По данным издания, струя высотой в двухэтажный дом бьет в окно одного из зданий. На месте происшествия работают спецслужбы, участок дороги перекрыт.

Прорыв случился у дома №21 на 5-й Советской улице, передает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Специалистами отключен трубопровод, фонтан остановлен. Как утверждают в организации, участок дороги, поврежденный прорывом трубы, заменят, а владельцам пострадавших машин возместят ущерб.

По предварительной информации, повреждены окна здания. В МЧС отчитались о семи эвакуированных жильцах и шести затронутых кипятком автомобилях. О пострадавших в ведомстве не сообщили. Движение по Дегтярной улице между 4-й и 6-й Советскими улицами ограничено.

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