В Челябинской области нацпарк «Зигальга» полностью закрыли для туристов

Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области полностью закрывается для посещения. Это связано с повышением пожарной опасности, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории 17 апреля.

Сейчас из-за сухой погоды на территории нацпарка установился четвертый (высокий) класс пожарной опасности. В связи с этим временно запрещаются не только многодневные, но и однодневные поход и экскурсии. «Мы следим за ситуацией и обязательно известим вас, как только она изменится»,– говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 6 апреля, после введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима, запрещены многодневные походы по нацпарку «Зигальга».