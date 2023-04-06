В национальном парке «Зигальга» запретили многодневные походы

В Челябинской области запретили многодневные походы в национальном парке «Зигальга». Это связано с введением особого противопожарного режима в Катав-Ивановском районе. Предупреждение опубликовано на официальной странице особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

Однодневные походы по Зигальге не запретили, но передвигаться можно только по маркированным тропам, а разводить костры можно только на специально оборудованных площадках.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», особый противопожарный режим ввели в Катав-Ивановском районе 5 апреля.