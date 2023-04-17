OMODA C5 с полным приводом уже в «Сатурн-Р-АВТО»!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л. с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT «мокрого» типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Н·м с 2000 оборотов в минуту.

Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В футуристичном кроссовере OMODA C5 теперь устанавливается интеллектуальная система полного привода. Распределение крутящего момента между передней и задней осями происходит в автоматическом режиме благодаря умной многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя. Продвинутая система полного привода располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Можно активировать режим всех ведущих колес и отдельно – в принудительном порядке.

Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.

Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.

Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в шести направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONY с восемью динамиками. OMODA C5 можно заказать и с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.

Забронируйте свой OMODA C5 AWD уже сейчас!

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00

Сайт: omoda-saturn-r.ru

Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104а.

Ждем вас в гости!

ООО «Сатурн-Р-АВТО»