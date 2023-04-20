Клиенты о программе привилегий «Спорт»

Татьяна Дивина

Я врач, стараюсь вести здоровый образ жизни и уже десять лет занимаюсь спортом в World Class, так что меня в пакете услуг «Газпромбанк. Премиум» привлек именно бесплатный абонемент. Условия по вкладам сопоставимы с другими банками, но по этой программе могу бонусом тренироваться в любимом премиальном фитнес-клубе просто за то, что держу деньги на счетах. Из плюсов: можно выбрать удобную локацию для занятий. Я, например, занимаюсь в Москве в пределах Садового кольца. Люблю в семь утра потренироваться в World Class, потом прямо там позавтракать и пойти на работу эмоционально заряженной, в хорошем настроении.

Михаил Юткин

Летом 2021 года я увлекся триатлоном и помимо бега, которым давно занимался с известным тренером Алексеем Калистратовым, добавил в свою жизнь еще занятия велоспортом и плаванием. Это ежедневная монотонная работа над собой, а максимум эмоций получаешь на соревнованиях по триатлону Ironstar. В прошлом году на одном из стартов зашел в павильон генерального партнера Ironstar «Газпромбанк. Премиум» и узнал, что за оплату слотов премиальной картой можно получить кэшбэк 20%. На сезон-2023 я купил слоты почти на все возможные старты, в общей сложности вышло больше 100 тыс. руб., с которых приятно вернуть 20 тыс. Уже в апреле меня ждет гонка в Лужниках, где рассчитываю показать хороший результат в своей возрастной категории.